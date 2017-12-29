На Свердловской набережной ликвидируют разлив нефтепродуктов

Специалисты ГУП «ПИЛАРН», подведомственного комитету по природопользованию, вновь очищают Неву от нефтяной пленки в районе Свердловской набережной, сообщили 29 декабря в петербургском департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Напомним, 19 декабря там уже наблюдали сброс нефтепродуктов, который оказался сливом дизельного топлива с Выборгской ТЭЦ-1. Как пояснили в Росприроднадзоре, на этот раз работники ТЭЦ сами проверили, не случилось ли у них еще одного сброса. Оказалось, что нет: системы работают в штатном режиме. По сведениям природоохранного ведомства, разлив, обнаруженный сегодня, значительно меньше по объему и площади, чем 19 декабря. Тем не менее стоки из стен Свердловской набережной продолжают поступать, их источник пока в Росприроднадзоре назвать не могут.

Фото: Пресс-центр Росприроднадзора по СЗФО

Отметим, 19 декабря сброс топлива в Неву в районе дома 20 по Свердловской набережной закончился административным расследованием в отношении ПАО «ТГК-1». Тогда на Неве собрали 600 кг нефтеводяной смеси, ещё 350 кг вычерпали из Карповки. Результаты лабораторного анализа проб воды показали превышение содержания растворенных нефтепродуктов на выпусках Выборгской ТЭЦ-17 и Ленинградского металлического завода ОАО «Силовые машины», являющегося абонентом этой ТЭЦ.