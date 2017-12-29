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29.12.2017 13:04

Bloomberg оценил рост фондовых индексов в 2017-м: Украина впереди

«Быки» мирового фондового рынка (игроки, покупающие активы в расчете на их рост) смогли много выиграть на украинских ценных бумагах, сообщило 28 декабря агентство Bloomberg. Судя по статистике, приведенной на сайте издания, украинский фондовый индекс UX в 2017 году показал наибольший рост — 80% годовых.

«У «быков» на Украине был хороший год — после того, как Международный валютный фонд заявил в мае, что он видит «хорошие признаки восстановления» для экономики (страны — прим. ред.) и «перспективную основу для дальнейшего роста», – сообщает агентство. По мнению аналитиков, такой тренд стал частью более широкого ралли на развивающихся рынках: инвесторы стекались туда в надежде на лучшую отдачу от вложений. 

Казахстан на втором месте по росту фондового индекса с 64 процентами, чуть меньше у Монголии — 63%. Любопытно, что фондовый индекс Венесуэлы эксперты оценивать отказались, хотя он вырос на 3865% – исключительно из-за катастрофического обесценивания местной валюты — боливара.

Однако наибольшие прибыли, по данным  Bloomberg, показали вложения в криптовалюты — до 6000%. Хотя многие по-прежнему не уверены в надежности таких вложений. Среди «обычных» валют лидером оказался мозамбикский метикал. Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. А среди тех валют, которые в 2017-м обесценились, больше всех потерял узбекский сум — он рухнул на 60%, то есть более чем вдвое. Самая крупная на данный момент в Узбекистане купюра в 50 тыс. сум  стоит сейчас немногим более $6.

Среди металлов самым прибыльным стал палладий: его стоимость за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060. На 29% выросли за год цены на медь и алюминий. А инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) наоборот, оказались убыточными.


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