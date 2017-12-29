Главу Hermitage Capital Браудера заочно приговорили к 9 годам лишения свободы

Главу Hermitage Capital Уильяма Браудера признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей.

Как сообщает Business FM, решение 29 декабря вынес Тверской суд Москвы. Он приговорил Браудера заочно к девяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее по тому же делу был осужден деловой партнер Браудера Иван Черкасов — ему дали заочно восемь лет колонии и также штраф в 200 тысяч. Также согласно приговору Черкасову и Браудеру запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет после отбытия наказания. Оба бизнесмена находятся за границей.

Браудеру инкриминировали организацию преднамеренного банкротства компании «Дальняя степь» (была ликвидирована в 2006 году решением арбитражного суда), а также уклонение от налогов этой фирмой на сумму около 3,3 млрд рублей в 1996-2005 годах. Гендиректором компании был Браудер. По мнению следствия, «Дальняя степь» была «фирмой-пустышкой», в ее штате числились только инвалиды, что позволяло получать налоговые льготы.

Отметим, это уже второй заочный приговор главе фонда Hermitage Capital. Первый был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Напомним, Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль на полмиллиарда рублей. Соратники юриста уверяли, что ему удалось выявить схему хищения через налоговые 5,4 млрд рублей из российского бюджета, а в СИЗО Магнитского избили и оставили без надлежащей медицинской помощи. Его смерть стала причиной принятия в США в 2012 году «акта Магнитского». Документ предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к гибели юриста в СИЗО.