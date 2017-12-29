Россиянам объяснят, почему нельзя покупать "шпионское оборудование"

Владимир Путин поручил правительству до 15 марта разобраться с правонарушениями в области различных «шпионских» устройств для негласного получения информации.

Президент озаботился проблемой после вопроса на пресс-конференции 14 декабря. На сайте Кремля 28 декабря опубликовали список поручений по результатам общения с прессой, и одним из них стало поручение, касающееся «шпионской техники». Напомним, главу государства спросили о фермере из Зауралья, который купил GPS-трекер для своего теленка. В трекере был микрофон, который можно включить дистанционно. Хозяина теленка обвинили в незаконном обороте технических средств для негласного получения информации.

Для Путина вопрос оказался сюрпризом: он заявил, что никогда не слышал о том, что в России нельзя прикреплять GPS-датчики к коровам. И пообещал «как-то разобраться» в этом. Теперь стало понятно, как: президент считает, что нужно предупреждать правонарушения, связанные с оборотом такой техники, обратив особое внимание на сферу электронной торговли. В частности, по его мнению, нужно усилить таможенный контроль в отношении такой продукции и обеспечить ее «прослеживаемость» (идентификацию). А также, говорится в поручении, нужно информировать покупателей таких товаров о связанных с ними «ограничениях».

Добавим, после пресс-конференции дело зауральского фермера вернули в прокуратуру на доследование.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил премьера Дмитрия Медведева.