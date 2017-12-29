Подземные переходы в Москве перегородили бетонными блоками после аварий с автобусами

Перед спусками в подземные переходы московского метро поставили бетонные блоки и другие заграждения. Преграды появились после того, как в переход на Кутузовском проспекте съехал автобус.

Фотографии с разных станций метрополитена Москвы, на которых видно бетонные заграждения, пользователи выложили в Twitter. «У меня у метро какой-то сундук поставили, это чтобы автобус в переход не въехал, что ли?» – интересуется Филипп Киреев. Блоки, по словам жителей столицы, появились на станциях «Рязанский проспект», «Волжская», «Отрадное», «Выхино», «Тушинская» и других.

У меня у метро какой-то сундук поставили, это чтобы автобус в переход не въехал что ли?! pic.twitter.com/c36jx9ln4a — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 28 декабря 2017 г.

Напомним, автобус съехал в переход на Кутузовском проспекте днем 25 декабря. Как уверяет водитель, авария произошла из-за того, что он перепутал тормоз и газ. В аварии погибли пять человек. Утром 29 декабря еще один автобус въехал в остановку, пострадали трое.