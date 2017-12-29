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29.12.2017 12:15

Почему 2017 — худший год в истории российского спорта

Хуже, чем в 2017-м, российский спорт себя еще никогда не чувствовал. «Фонтанка» приводит факты, доказывающие это.
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
фото: Александр Кулебякин/Интерпресс

Допинговые скандалы, лишение медалей Олимпиады в Сочи, отставки высокопоставленных чиновников, фиаско на футбольном Кубке конфедераций, очередной проигрыш хоккейной сборной канадцам на чемпионате мира, антирекорды биатлонистов – кажется, в 2017 у России в спорте все было очень плохо.

Разоблачения Родченкова

Расследование массовых махинаций с допинг-пробами российских спортсменов на домашней Олимпиаде-2014 привело к самым унизительным последствиям за всю историю отечественного спорта. Началось все в 2016 году, но именно в 2017 стало понятно, что многие разоблачения бывшего директора московского «Антидопингового центра» Георгия Родченкова (он же главный информатор Международного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета) имеют конкретные доказательства, а значит, последствия неминуемы.

Куда бы ни указал Родченков, находили именно то, о чем он и говорил. Баночки с анализами вскрывали для подмены проб? На них нашли царапины, возникающие при несанкционированном вскрытии. Сами допинг-пробы подменяли? В некоторых из них обнаружили повышенное содержание соли (якобы добавляемое для скрытия допинга), в других – чужие ДНК (например, мужские ДНК нашли у игроков женской сборной по хоккею). И так далее.

Весь год тянулась история с расследованиями ВАДА и МОК. Сначала в докладе ВАДА упоминался только Юрий Нагорных – заместитель Виталия Мутко на посту министра спорта. Его называли одним из кураторов системы по подмене допинг-проб отечественных спортсменов. Замминистра освободили от занимаемой должности. Впрочем, Нагорных продолжил посещать все более или менее значимые официальные мероприятия, посвященные спорту. Например, он присутствовал на презентации эмблемы Санкт-Петербурга на Евро-2020, проходившей в январе 2017 года в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове.

Олимпиада в Сочи: вместо триумфа — позор

Постепенно Россию начали лишать медалей сочинской Олимпиады. Шаг за шагом отечественные спортсмены потеряли в общей сложности 13 наград из 33 завоеванных на Играх в Сочи. Россия опустилась с первого на четвертое место в общем зачете. Лишение еще хотя бы одной золотой медали отбросит еще дальше – на шестую строчку. На Олимпиаде в Пхенчхане россиянам запретили выступать под своим флагом, петь гимн и, собственно, называться российскими спортсменами. Вместо этого придумали формулировку «Олимпийский атлет из России», а в качестве эмблемы предложили спасательный круг.

На Виталия Леонтьевича даже это, наверное, никак бы не повлияло, настолько непотопляемой казалась его фигура. Ни один допинговый скандал еще ни разу никак не сказался на нем внутри страны, но давление извне и приближающийся чемпионат мира все же дали результат.

Ближе к концу года очередь дошла до самого Мутко: согласно очередной порции опубликованных показаний Родченкова, экс-министру спорта лично докладывали о заготовленных чистых пробах к Олимпиаде в Сочи. В результате Мутко пожизненно отстранили от всех будущих Олимпиад. Параллельно ФИФА наотрез отказалась работать с оскандалившимся чиновником. Виталию Леонтьевичу пришлось приостановить свою работу в качестве президента Российского футбольного союза минимум на полгода, а заодно покинуть оргкомитет «Россия-2018». Понятно, что все это только видимость, но ничего подобного в российском спорте еще не было.

Слезы Зайцевой

Для того чтобы называть 2017 худшим годом в истории российского спорта, допинга, лишения олимпийских медалей и запрета на гимн и флаг на Играх в Пхенчхане вполне достаточно. Но была еще масса чисто спортивных поражений. Например, в биатлоне. Один из самых популярных и рейтинговых видов спорта никак не может выйти из затянувшегося кризиса. Кто бы ни управлял федерацией биатлона — будь то эксцентричный миллиардер Михаил Прохоров или хозяйственник Александр Кравцов – разницы никакой. Скандалы, допинг и неразбериха в тренерском штабе — визитная карточка отечественного биатлона уже на протяжении многих лет. В это межсезонье со скандалами и неразберихой частично удалось справиться (чего не скажешь о допинге). Отказались от разрозненных тренировочных групп (исключение одно – группа Антона Шипулина и его спарринг-партнера Александра Волкова), решили обойтись без экспериментов и выставить проверенных бойцов, в тренерских штабах разобрались, кто за что отвечает. И все равно не помогло: команда начала сезон так плохо, как никогда раньше.

Пошли антирекорды за антирекордами. На первом же этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде впервые за 6 лет россияне остались вообще без призовых мест. И если мужчины еще как-то держались в десятке сильнейших, женщины откатились к 30-м местам.

Провалился даже Антон Шипулин – лидер команды. Пока его главный конкурент Мартен Фуркад брал один подиум за другим, Шипулин чаще всего заезжал во вторую двадцатку.

В итоге после двух этапов не было ни одного подиума – впервые в истории сборной России. На третьем этапе третье место в гонке преследования занял Антон Шипулин. И это достижение так и остается пока единственным для сборной России.

Спортсмены и тренеры постоянно жалуются то на инвентарь, то на погоду, то на допинговый скандал, то на приближающуюся Олимпиаду, забывая, что все находятся в одинаковых условиях. До Олимпиады между тем всего три месяца.

Окончательно добила поклонников биатлона дисквалификация за допинг двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой. Ее слезы по этому поводу в прямом эфире на «Матч ТВ» в какой-то степени можно считать кульминацией всего происходящего за последние два года.

Просто худшие

От сборной России по футболу уже никто ничего не ждет. Евро-2008 так и остается прекрасной сказкой. Чем дальше от нее, тем меньше веришь, что такое вообще было возможно. В 2016 году интеллигентного Леонида Слуцкого, провалившего чемпионат Европы, сменил Станислав Черчесов, который легко может предложить своему футболисту выйти поговорить, если того что-то не устраивает. Но на результатах эти перемены никак не сказались. Сборная как проигрывала, так и продолжила проигрывать.

Домашний Кубок конфедераций, прошедший в июне, россияне начали с победы над сборной Новой Зеландии (2:0). Как обычно в таких случаях бывает, успех в игре пусть и не с самым сильным соперником воодушевил, но потом все встало на своим места: два последующих поражения от Португалии (0:1) и Мексики (1:2) привели к вылету из турнира. Впервые в XXI веке сборная страны-хозяйки не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций.

Затем были победы в товарищеских матчах над московским «Динамо» (3:0) , победа на Южной Кореей (4:2), ничья с Ираном (1:1), проигрыш с Аргентиной и еще одна ничья с Испанией (3:3), внушившая осторожный оптимизм болельщикам, искавшим хоть какой-то позитив.

Все это привело к тому, что в октябре сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на рекордно низкое для себя 65-е место. В ноябре, когда определились все участники чемпионата мира-2018, оказалось, что, согласно тому же рейтингу, сборная России — худшая команда турнира.

Проиграли почти все, что можно

На хоккейном чемпионате сборная России под руководством Олега Знарка опять претендовала на золотые медали, но опять проиграла Канаде. Пришлось довольствоваться лишь бронзой. Канадцы уже который год становятся непреодолимым препятствием на пути у российских хоккеистов. В 2015 в финале мирового первенства канадцы разгромили россиян со счетом 6:1, год назад не пустили команду Знарка в финал Кубка мира. На чемпионате мира-2017 команды пересеклись вновь, и вновь канадцы оказались сильнее.

В 2017 прошли два чемпионата Европы по волейболу – мужской и женский. Если мужчины свой турнир выиграли, то женщины (на тот момент действующие чемпионки, к слову) с треском проиграли, уступив уже на стадии четвертьфинала Турции со счетом 0:3.

Мужская сборная по гандболу, ведомая петербургским тренером Дмитрием Торговановым, впервые в своей истории не сумела отобраться на чемпиона Европы. Торгованову провал не простили и отправили в отставку. Гандболистки выступили не лучше: олимпийские чемпионки Рио-2016 в четвертьфинале с разгромом проиграли норвежкам (17:34).

Мужская сборная по баскетболу на чемпионате Европы проиграла Испании в матче за бронзовые медали. С одной стороны, с учетом того, что происходило в российской команде еще недавно (предпоследнее место на предыдущем чемпионате Европы, непопадание на Олимпиаду в Рио), это явный успех. С другой — в сборной у Базаревича впервые за долгое время собрались почти все сильнейшие игроки, и в итоге они остановились в шаге от медалей. Обиднее некуда.

Женская сборная по баскетболу ехала на свой чемпионат Европы в Чехию в статусе фаворитов. Задача-минимум была войти в пятерку сильнейших, чтобы отобраться на чемпионат мира-2018. Но ничего не вышло: россиянки завершили выступление уже на стадии 1/8 финала, заняв итоговое 9 место.

Что дальше

Конечно, были и положительные моменты. Помимо уже упомянутого успеха мужской волейбольной сборной на чемпионате Европы, была триумфальная победа Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию. Женя установила мировой рекорд и опередила ближайшего конкурента на 15 с лишним баллов, что для фигурного катания – целая пропасть. Медведева – это почти гарантированное золото на предстоящей Олимпиаде. Также отметим успехи лыжника Сергея Устюгова, завоевавшего две награды высшей пробы на чемпионате мира-2017. Волейбольный клуб «Зенит» из Казани в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Просто все это меркнет на фоне вышеперечисленных проблем.

И, тем не менее, впереди 2018 год, в котором у российских спортсменов будет много возможностей исправиться. Нас ожидает Олимпиада, долгожданный чемпионат мира по футболу, по хоккею. Есть твердое ощущение, что отечественные атлеты нас приятно удивят. Хуже быть уже все равно не может. Надеемся и верим.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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