Малафеев: В 2007 году «Зенит» отыграл у «Спартака» 7 очков, так что всё возможно

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отставание петербургского футбольного клуба от «Локомотива» в турнирной таблице РФПЛ.

«Если мы вспомним 2007 год, тогда «Зенит» отыграл у «Спартака» отставание в 7 очков и стал чемпионом, так что всё возможно. Правда, в этом году наша команда ещё и в Европе играет, хотелось бы, чтобы всё совпало. Будем надеяться, что совокупность всех факторов сыграет на руку «Зениту». Отставание в 8 очков — действительно большое, но ведь у «Локомотива» первый матч весной со «Спартаком», а у нас первые три тура такие («Амкар», «Ростов», «Динамо»), где мы можем рассчитывать на 9 очков. Если «Локомотив» потеряет очки в игре с командой Карреры, то напряжение возрастёт — ответственность будет давить на команду Сёмина», — цитирует Малафеева «Спорт уик-энд».

Напомним, до финиша сезона командам осталось сыграть по 10 матчей. «Зенит» проведет первую встречу в рамках РФПЛ 4 марта против «Амкара». Но перед этим петербуржцам предстоит сыграть 15 и 22 февраля с «Селтиком» в 1/16 Лиги Европы.