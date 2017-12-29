«Метрострой» начал возведение комплекса для супертанкеров в Петербурге

«Метрострой» приступил к созданию нового судостроительного комплекса на «Северной верфи». Стоимость контракта — 6 млрд рублей.

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров 29 декабря сообщил, что метростроевцы уже вышли на строительную площадку. Сейчас на ней обустраивается строительный городок, проходят испытания пробных кустов свай. Параллельно «Метрострой» ведет переговоры с поставщиками материалов и оборудования, размещает заказы на изготовление металлоконструкций, разрабатывает логистические схемы поставок.

О проекте «Северной верфи» «Фонтанка» подробно писала ранее. По условиям контракта «Метрострой» возведет стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250м х 140м х 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в I квартале 2019 года.

Новый комплекс после первого этапа позволит «Северной верфи» строить новые типы крупнотоннажных судов и кораблей — например, нефтеналивные супертанкеры и газовозы. На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства верфи.