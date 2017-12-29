Пулково отправило рекордное число пассажиров в 2017 году

Услугами аэропорта Пулково в 2017 году воспользовались 16 млн пассажиров. Об этом 29 декабря сообщила управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Это рекорд воздушной гавани Петербурга по объему авиаперевозок за один календарный год. Ранее максимальный показатель составлял 14,3 млн человек. Он был достигнут по итогам 2014-го.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. Маршрутная сеть воздушной гавани Петербурга включает 151 внутреннее и международное направление, регулярные полеты по которым выполняют 72 авиакомпании.

По итогам 2018 года «ВВСС» прогнозирует увеличение авиаперевозок в Пулково на 10% (до 17,6 млн человек). Таким образом, воздушная гавань вплотную подойдет к пределу своей пропускной способности (18 млн человек).