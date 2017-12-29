«Гламурный полицейский» уволился из рядов

Прозванный «гламурным полицейским» Роман Карплюк, выпускник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД, не прослужил среди силовиков и полгода. Принятый в сентябре 2017-го на работу в Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в конце декабря юноша решил уволиться — по истечении контракта.

«Сегодня я покинул ряды правоохранительных органов (по истечению срочного контракта), – написал селебрити 28 декабря в Инстаграме. – Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций я иду дальше!» (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).

Карплюк, напомним, работал в отделе по расследованию ДТП.