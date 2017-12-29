Россиян, живущих за границей дольше полугода, освободят от налогового контроля

Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, прожившие за рубежом больше 183 дней, освобождаются от налогового контроля.

Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации. Отметим, сейчас валютным резидентом России считается любой российский гражданин, приехавший в страну хотя бы на один день в год. Это означает, что таким людям нужно отчитываться перед налоговой обо всех своих операциях в зарубежных банках.

При этом некоторые операции для российских резидентов в иностранных финансовых организациях попросту запрещены. Например, они не могут зачислять в заграничные банки доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости. Штраф может составить 75-100% от сумму запрещенной операции.

Одобренные изменения в закон о валютном контроле освободят россиян, живущих более полугода за границей, от отчетов перед налоговой. Ограничения на операции также будут сняты. Отметим, ранее в СМИ писали, что подобные меры могут приниматься в интересах российских миллиардеров, которые большую часть времени проводят за границей.