В Петербурге прокуратура требует закрыть два сайта любителей собачьих боев
Прокуратура Петербурга добивается блокировки двух сайтов, на которых опубликованы видеоролики собачьих боев. Решение примет Колпинский районный суд.
Как сообщает надзорное ведомство 29 декабря, кадры демонстрируют крайне жестокое обращение с животными, эта информация может нанести вред здоровью и развитию детей. Требование о прекращении работы двух сайтов прокуратура направила в суд.
Напомним, в Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий ужесточить наказание за издевательства над животными.