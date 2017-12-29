Похитивший почти триста тысяч налётчик пожалел 100 рублей на проезд по ЗСД

Неизвестный мужчина забрал коробку с крупной суммой денег из сейфа в продуктовом магазине в Выборге. Он уехал оттуда на автомобиле, но платить за проезд по ЗСД скупой налетчик не стал и дальше пошел пешком.

Как стало известно «Фонтанке», преграда в виде пункта оплаты ночью 29 декабря заставила налетчика расстаться с автомобилем в Белоострове. На оплату проезда денег у него хватало — незадолго до этого, угрожая пистолетом, он заставил сотрудников магазина в Выборге отдать ему выручку. Преступнику удалось получить чуть больше 290 тысяч рублей. На «Москвиче» он доехал до первого пункта оплаты, где врезался в шлагбаум и бросил машину.

Автомобиль принадлежит жителю Твери. Налётчика ищет полиция.