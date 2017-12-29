Материнский капитал продлили на три года

Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие программы материнского капитала еще на три года — до окончания 2021 года, сообщает 29 декабря портал нормативно-правовой информации.

Согласно тексту документа, деньги теперь можно будет использовать в том числе на оплату «услуг платного дошкольного образования» и «иных связанных с дошкольным образованием расходов». Неизвестно, имеются ли в виду лишь кружки и секции для дошколят, или за частные детские сады также можно будет платить из средств маткапитала.

Ранее Путин заявлял 14 декабря на ежегодной пресс-конференции, что программу маткапитала продлят и разрешат тратить ежемесячно — в том числе, на дошкольное образование.

Напомним, размер маткапитала в 2017-м не был проиндексирован.

Кроме того, с 1 января матери первенцев тоже могут рассчитывать на федеральную помощь. 28 декабря президент подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Выплаты будут получать родители первенцев, появившихся на свет 1 января 2018 года и позже, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.