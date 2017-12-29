Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.

Эта инициатива Аэрофлота обсуждалась на встрече Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с главой авиакомпании Виталием Геннадьевичем Савельевым и получила поддержку Президента.

В 2018 году линейка «плоских» тарифов будет действовать в классе Эконом на рейсах Аэрофлота между Москвой и Владивостоком, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Симферополем, Калининградом, а также на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока. На дальневосточных направлениях авиакомпании «Россия» будут действовать уровни тарифов, которые предлагал Аэрофлот в течение 2017 года.

Разница в цене на билеты между двумя авиакомпаниями обусловлена дифференцированием премиального продукта ПАО «Аэрофлот» в сравнении с предлагаемым авиакомпанией «Россия».

Величина «плоских» тарифов на полеты в одну сторону и туда-обратно составит:

Аэрофлот

Программа единых тарифов осуществляется Аэрофлотом с 2015 года. «Плоские» тарифы имеют исключительно социальное значение. Их цель – делать возможным стабильное и доступное воздушное сообщение отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны. Присоединение авиакомпании «Россия» к программе «плоских тарифов» позволит расширить предложение для населения по ключевым направлениям перевозок.

В 2017 году по «плоским» тарифам было перевезено более 1,5 млн пассажиров, а всего за период действия программы с 2015 по 2017 год «плоскими» тарифами воспользовалось более 4,3 млн человек.