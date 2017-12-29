Смольный сообщил о датах публичных слушаний по изменениям в ПЗЗ

Сайт комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга 29 декабря разместил сообщение о датах проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Они пройдут в каждом районе города, в залах районных администраций, с 29 января по 3 февраля, то есть в течение шести дней. С конкретными датами можно ознакомиться на сайте КГА.

С материалами к слушаниям — картами, схемами, предлагаемыми изменениями — можно будет ознакомиться с 12 января по 28 января там же, в местах проведения слушаний, в часы работы районных администраций.

Напомним, до 15 сентября 2017 года в комитет по градостроительству и архитектуре можно было подавать поправки в проект изменений в ПЗЗ. Правила землепользования и застройки должны быть откорректированы в связи со вступлением в силу нового Генплана города, который был принят Законодательным собранием 28 июня 2017 года.