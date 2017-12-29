В петербургском метро катался эксгибиционист

Неизвестный мужчина в вагоне метро Петербурга между «Политехнической» и «Академической» показывал пассажирам свои половые органы. Очевидцами стали двое детей.

По информации «Фонтанки», это произошло около девяти вечера 28 декабря в вагоне поезда, который следовал от станции «Политехническая» к «Академической». О любителе прилюдно обнажаться полиции рассказала 29-летняя петербурженка. По словам женщины, эксгибиционист спустил штаны и тряс органами перед лицами сидящих на скамейке пассажиров. Среди них была женщина с двумя маленькими детьми. На «Академической» мужчина выбежал из вагона и уехал в обратную сторону.

Проводится проверка.