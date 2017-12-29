МЧС: При аварии автобуса в Москве погибших нет

В МЧС Москвы опровергли информацию о двух погибших в аварии с автобусом в столице.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря в своем Twitter, троим пострадавшим оказывается помощь, угрозы для их жизни нет. «Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения», – подчеркнул глава столицы.

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 декабря 2017 г.

Утром 29 декабря автобус врезался в остановку общественного транспорта возле метро «Сходненская». В Департаменте транспорта Москвы заявили, что причиной аварии могло стать то, что в автобус врезался автомобиль,а затем уже автобус совершил наезд на остановку.

Напомним, что 25 декабря на Славянском бульваре в столице автобус вылетел с дороги в подземный переход, по которому поднимались люди. В результате ДТП пострадали более десяти человек, четверо скончались на месте происшествия.