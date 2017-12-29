Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ

Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях. Как быть в тренде нового 2018 года с минимальными усилиями, расскажут специалисты компании КЕЙ.

В тренде сезона как длинные, так и короткие волосы. Новый 2018 год тяготеет к естественности и натуральности, но в то же время дает простор для творчества и фантазии. Девиз сезона – максимальное удобство, комфорт в сочетании с разнообразием цвета и смелыми экспериментами образа. Предлагаем обзор модных тенденций, которые были продемонстрированы на показах неделей мод:

1. Растрепанные короткие волосы в стиле гранж. Для создания такого образа требуется минимум усилий: достаточно вымыть голову, нанести небольшое количество мусса для укладки и высушить волосы феном, можно использовать диффузную насадку. Остается немного взъерошить волосы и слегка закрепить лаком.

2. Мягкие волны на волосах средней длины. Создать стильный и модный образ помогут электробигуди с термозащитой волос, поскольку они не только надежно зафиксируют локоны, но и защитят их от пересушивания. Также для этих целей подойдут щипцы, стайлеры, утюжки для завивки волос. Фены-щетки позволят в одно движение руки подкрутить кончики и добавить объема у корней, при этом не нужно дополнительно использовать круглую расческу.

3. Эффект мокрых волос. Гель для волос, фен с диффузором или мультистайлер с ионизацией помогут выглядеть стильно и эффектно каждый день. При этом стоит обратить внимание на фены с термозащитой, поскольку ежедневная горячая укладка может повредить структуру ваших волос.

4. Гладкие и блестящие прически с классическим пробором по центру. Укротить непослушные вьющиеся локоны помогут выпрямители, утюжки для волос или мультистайлеры.

Красиво уложенные пряди не будут выглядеть эффектно, если волосы истончены и не здоровы. Поэтому специалисты КЕЙ советуют при выборе устройств для укладки волос обращать внимание на современные приборы с дополнительными опциями – ионизацией, холодным обдувом, паровым эффектом и термозащитой.