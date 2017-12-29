Петербурженка родила ребёнка и заявила об изнасиловании

Ставшая мамой жительница Петербурга заявила, что новорожденный появился в результате сексуального насилия. Она попросила найти злоумышленника и отца ребенка в одном лице.

По информации «Фонтанки», сорокалетняя женщина пришла в полицию вечером 28 декабря. Сотрудникам она рассказала, что в январе прошлого года в Невском районе ее изнасиловал таксист, заодно отобрав мобильный телефон. В конце октября она родила ребенка, но про отца вспомнила не многое — имя и номер телефона.

За помощью решила обратиться так поздно, опасаясь мести. Проводится проверка.