Поклонногорский путепровод официально открыт

На путепроводе в створе Поклонногорской улицы 29 декабря прошла церемония открытия. Автомобильное движение запустят в 11 часов.

На 2018 год остались благоустройство и окраска конструкций. Путепровод длиной 387 метров включает по две полосы в каждую сторону.

В Приморском районе заезд, как и выезд, осуществляется с Вербной и Афонской улиц, в Выборгском районе маршрут заезда такой: Б. Озерная ул. – Выборгское шоссе – пр. Энгельса. В свою очередь, выезд на проспект Энгельса будет организован только в сторону центра города.

Открываются также следующие прилегающие улицы: ул. Кольцова, Ракитовская и Арктическая — все в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную; улица С. Марго с выездом на Костромской пр. и далее на Поклонногорскую ул., участок Костромского проспекта от ул. С. Марго до Поклонногорской с выездом на Энгельса.

Кроме того, ликвидируется перекресток Главной ул. с Поклонногорской. Вместо этого будет организован выезд с нее на Афонскую улицу. По Ярославскому пр. можно будет выехать через ул. С. Марго на пр. Энгельса. Выезд с Ярославского на Поклонногорскую будет обеспечен через Громовскую улицу.

Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что это последний проблемный объект, оставшийся от «Мостоотряда-19». Дорога должна обеспечить дополнительную связь Выборгского и Приморского районов, а также разгрузить от автомобилей железнодорожный переезд в створе Скобелевского проспекта. В то же время не будет съезда с путепровода налево, так что есть вероятность, что Энгельса встанет на ближайшем к съезду развороте из-за тех, кому надо на Выборгское шоссе.

«Основная задача путепровода — ликвидировать ж/д переезд на пути следования «Аллегро» и «Ласточки», – говорят в КРТИ. – В результате разгрузится проспект Энгельса в сторону центра и значительно — переезд в створе Скобелевского проспекта в районе станции «Удельная». Что касается пути из Приморского района в Выборгский, то мы рекомендуем использовать путепровод в створе Суздальского проспекта во избежание пробок на проспекте Энгельса при развороте в сторону метро «Озерки». Кроме того, по сложившейся практике, для нормализации дорожного движения после открытия транспортного объекта требуется несколько недель для того, чтобы нормализовалось движение и автомобилисты смогли сформировать наиболее удобные для себя маршруты».

Как сообщает Комтранс, в связи с открытием меняется автобусный маршрут № 38. Теперь он будет следовать от конечной остановки «Репищева улица» по улицам Вербной, Афонской, Аккуратова, Фермскому шоссе (станция метро «Удельная»), Скобелевскому и Удельному проспектам, улицам Поклонногорской, Большой Озёрной, Приморской, Новоорловской, Заповедной, Академика Харитона до конечной остановки «ОАО "Климов"».

Строительство путепровода началось в 2012 году. Генеральный подрядчик – ОАО «Мостотряд №19» – не справился, получив 1 млрд из 1,9 по контракту. Из них 500 млн — так и не освоенный аванс, который затем удалось взыскать по гарантии с банка «Санкт-Петербург». В 2016 году был объявлен конкурс на достройку за 1,9 млрд, который выиграло ПО «Возрождение». Общая стоимость строительства, включая выкуп 11 участков у физлиц, — 3,1 млрд рублей.

Сейчас идёт проектирование второй очереди развязки, а именно тоннеля. В соответствии с госпрограммой, строительство запланировано после 2022 года.