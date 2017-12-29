В Петербурге пустые дороги и пробка на Заневском

Серьезные пробки на проспектах Заневском и Косыгина наблюдают горожане двое суток подряд. Утром 29 декабря эти улицы оказались чуть ли не единственными вставшими в Петербурге – плотность движения в целом составляет непривычные 3 балла из 10 возможных.

Ввторой день невозможно подъехать на общественном транспорте к метро «Ладожская». Заневский проспект «запирает» пробка из машин, поворачивающих направо и пытающихся попасть на парковку вокзала. «Это все встречающие, много сейчас приезжает в город», – предполагают опаздывающие горожане. Пробка же, в свою очередь, перекрывает дорогу общественному транспорту, троллейбусам и автобусам, поворачивающим к метро «Ладожская» налево, с выделенной полосы на Заневском. В результате образуется затор, несмотря на работающий светофор. Сотрудников ГИБДД поблизости не наблюдается.

Ряд проблем связывают с изменением схемы движения в районе. В частности, как говорят местные жители, трамваи сняли, а для общественного транспорта выделили полосу. В результате остановилось все. К декабря должны были вернуть трамвай, но частный «Чижик» так никуда и не поехал. И точно не отправится по маршруту раньше 2018 года.

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