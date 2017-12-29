В Москве автобус врезался в остановку

Рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта в Москве утром 29 декабря. По предварительной информации, погибли два человека.

Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ДТП произошло у дома 37 по Сходненской улице. На место происшествия выехали полицейские. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Напомним, что 25 декабря на Славянском бульваре в столице автобус вылетел с дороги в подземный переход, по которому поднимались люди. В результате ДТП пострадали более десяти человек, четверо скончались на месте происшествия.