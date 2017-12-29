Петербуржец позавтракал с мошенниками почти на 2 миллиона

Деловая встреча в кафе в Адмиралтейском районе закончилась для петербуржца серьезными финансовыми потерями. Без крупной суммы денег его оставили «продавцы» погрузчика.

По информации «Фонтанки», детали сделки потерпевший и еще двое мужчин обсуждали в кафе на набережной канала Грибоедова около половины одиннадцатого утра 28 декабря. Покупатель был доволен условиями приобретения экскаватора-погрузчика и уже отдал требуемую за него сумму — 1,8 миллиона рублей.

Технику он так и не увидел, равно как и продавцов. Мошенников ищет полиция.