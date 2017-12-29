На российские фрегаты будут ставить отечественные двигатели

Все строящиеся в России фрегаты в течение двух лет будут оснащены российскими двигателями, разрабатываемыми предприятием «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения. Об этом заявил 29 декабря официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

«В настоящее время ПАО "ОДК-Сатурн" реализованы три опытно-конструкторских работы – по созданию двигателей различной мощности для Военно-морского флота. В ближайшие два года предстоит выполнить обязательства по поставке серийных дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Ранее глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов, на котором строятся фрегаты проекта 11356, рассказал, что строительство второй тройки кораблей «адмиральской» серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства либо иного решения заказчика. Такая же ситуация складывается и с фрегатами проекта 22350.

Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук заявил, что три из шести фрегатов проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы Черноморскому флоту. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия «ОДК-Сатурн».

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ РФ вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе «Янтарь» в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов — «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин».