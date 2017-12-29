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29.12.2017 09:36

Бизнес в Крыму освободили от проверок до марта 2019 года

Президент России Владимир Путин освободил бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Подписанный главой государства закон опубликован на официальном портале правовой информации 29 декабря.

«Внести в федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года "О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополь" изменения: в части десятой статьи 12 слова "До 1 января 2018 года" заменить словами "До 1 марта 2019 года», — говорится в тексте.

Десятый пункт закона предполагал, что в Крыму и Севастополе плановые проверки бизнеса ограничены одним разом в три года и до 1 января 2018 года проводиться не будут.

Также закон вносит изменения в регулирование сфер электроэнергетики, железнодорожных перевозок, услуг связи, услуг в транспортных терминалах, морских и речных портах и аэропортах, оборота лекарственных средств, технического осмотра автотранспортных средств. В Крыму и Севастополе в этих областях будут учитывать «особенности», установленные правительством России до 1 марта 2020 года.

 


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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