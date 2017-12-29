В Петербурге к двум центнерам изъятых наркотиков добавили еще 19 килограммов

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли 19 килограммов разных наркотиков, спрятанных в гараже в Выборгском районе Петербурга. На склад арестованный петербуржец указал из следственного изолятора.

По информации «Фонтанки», 27 декабря оперативники пришли в гаражный кооператив по адресу: Удельный проспект, дом 2, лит. В. Вскрыв хранилище, они нашли там 4 килограмма бурых «кирпичей», 10 килограммов растительного наркотика и 5 килограммов психотропного порошка. Там же лежала пачка денег, 260 тысяч рублей. Солидное количество запрещенных веществ оказалось невелико в контексте уже возбужденного уголовного дела — 19 декабря оперативники изъяли больше двухсот килограммов наркотиков и 21 миллион наличных денег. По версии следствия, организатором доставки в город на Неве наркотиков является 36-летний Максим Понеделко. Он и двое его подельников находятся в СИЗО.

Напомним, предыдущую партию нашли в квартирах на набережной Кутузова, Моховой улице и в Ольгино. Наркотики предназначались для пересылки в Москву, Московскую область и Чеченскую Республику. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.