ЦБ лишил лицензии банк «Северный Кредит»

Банк России отозвал лицензию у вологодского банка «Северный Кредит». Сообщение опубликовано на сайте регулятора 29 декабря.

Отмечается, что «Северный Кредит» приобрел в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг, однако в ходе проверки не смог предоставить первичные документы, подтверждающие право собственности на бумаги.

Договор о приобретении ценных бумаг был заключен временно исполняющим обязанности руководителя банка. ЦБ полагает, что это является частью схемы по выводу активов.

«Недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — подчеркивает регулятор.

По величине активов банк занимал 244-е место в банковской системе РФ.