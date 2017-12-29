Петербуржец пытался передать в колонию ассорти из наркотиков

Набор различных запрещенных препаратов житель Петербурга пытался перекинуть за забор исправительной колонии №6 во Фрунзенском районе.

По данным «Фонтанки», оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков и сотрудники самой колонии поджидали «курьера» возле 7 дома по Грузовому проезду 27 декабря. К забору исправительного учреждения он пришел не с пустыми руками — при себе у него было 194 грамма бурого вещества, 18 граммов растительного наркотика и 29 граммов порошка.

35-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело за попытку сбыта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.