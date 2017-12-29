Apple извинилась за намеренное замедление работы старых моделей iPhone

Компания Apple, сознавшись в намеренном занижении скорости некоторых моделей iPhone, решила извиниться перед пользователями. Комментарий опубликован на официальном сайте производителя 29 декабря.

«Мы приносим свои извинения. Мы хотели бы прояснить ситуацию и рассказать об изменениях, над которыми мы работаем», — говорится в тексте.

Компания вновь объяснила, что вышедшее обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. Это позволяет увеличить продолжительность работы батареи, чтобы избежать проблем с внезапными отключениями гаджетов.

«Хотя эти изменения могут остаться незамеченными, в некоторых случаях пользователи могут столкнуться с большим временем запуска приложений и другими проявлениями сниженной производительности», — добавили в Apple.

Обновление iOS, которое выйдет в начале 2018 года, предоставит пользователям больше информации о состоянии аккумуляторов.