ГЛОНАСС рассказал полиции о ДТП с такси в Петербурге. Водитель пропал

В Петербурге система «Эра – ГЛОНАСС» сообщила в дежурную часть полиции о том, что на перекрестке проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова перевернулось такси. Как стало известно 29 декабря, KIA Rio после сообщения спутника нашли, а вот водителя – до сих пор ищут.

Оказалось, что «Киа» обклеена названием известного бренда агрегатора такси. Там полицейским заявили, что обратились в техподдержку, но ответа не получили. У владельца иномарки еще пять таких машин и где он проживает, неизвестно.

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