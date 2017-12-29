Мастер «Силовых машин» зарезал налогового инспектора

Совместные посиделки рабочего машиностроительной компании и налогового инспектора Кировского района закончились уголовным делом. Госслужащий скончался от ножевого ранения.

Как стало известно «Фонтанке», мужчины ближе к полуночи 28 декабря оказались возле дома №8 по улице Морской пехоты. Оба были уже не трезвые и внезапно поругались. К несчастью 42-летнего налогового инспектора, у 33-летнего мастера компании «Силовые машины» при себе был нож, которым он и воспользовался. Инспектор погиб на месте.

Агрессивного петербуржца задержали, он находится в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве.