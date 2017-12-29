МРОТ повысили до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ 29 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 руб. в месяц», — говорится в тексте.
Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 руб., а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума.