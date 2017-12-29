Сотовым операторам дали отсрочку на введение бесплатного национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила операторам сотовой связи еще несколько месяца взимать плату за пользование внутрисетевым роумингом. Об этом 28 декабря заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

Концепция «в роуминге, как у себя дома» (Roam like a Home) готовилась ФАС несколько лет. Операторам несколько раз предъявляли соответствующие требования, срок действия последнего ультиматума истек 15 декабря. Однако на сегодняшний день компании так и не отказалась от наценки на услуги, предоставляемые даже в собственной сети за пределами домашнего региона.

По итогам проведенного 28 декабря совещания Игорь Артемьев заявил, что в целом доволен работой, проведенной участниками рынка. «Все компании свой путь проходят. Мы выражаем сегодня благодарность компании «ВымпелКом», которая это делает быстрее своих конкурентов. Львиная часть работы в 2017 году проведена. В самих корпорациях уже приняты все управленческие решения. Они свидетельствуют, что задача будет достойно завершена в первом – втором квартале 2018 года. То есть обратной дороги не будет. Мы не видим тут попыток уклониться или в завуалированной форме сохранить роуминг на территории России», – заключил глава ФАС.

По его словам многие технические решения из-за объемов сети операторы смогут решить только в будущем году. Игорь Артемьев надеется, что основные мероприятия будут завершены уже к 18 марта, а после мая национальный роуминг «навсегда уйдет в прошлое».

Его позицию разделяет и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Он убежден, что понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов уже в начале 2018 года.

В свою очередь заместитель руководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин уточнил, что представить свои предложения по снижению тарифов операторы «большой тройки» должны до конца января. Компании «T2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2) предоставлена отсрочка до мая. Участникам рынка, которые в установленные сроки не опубликуют соответствующие тарифные планы, ФАС пригрозил «изъятием необоснованно полученного дохода».

Отметим, что основные проблемы реализации требований ФАС связаны с Крымом, в котором у российских операторов нет своих сетей. В частности, объявленные ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») тарифы, предусматривающие взимании на территории полуострова двух рублей за минуту исходящего и входящего звонка, антимонопольное ведомство признало экономически обоснованными.