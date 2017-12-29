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29.12.2017 08:03

На Сахалине ураганный ветер повредил больше 50 домов

На Сахалине определяют масштабы ущерба, причиненного циклоном пяти районам Сахалина. Наибольший ущерб нанесен Углегорскому району, где ураганный ветер разрушил 42 крыши.

«Сильный ветер повредил кровли 46 жилых домов, 10 социальных и административных объектов в Ногликском, Макаровском, Углегорском, Холмском и Томаринском районах. По данным местных властей, жизнеобеспечение людей при этом не нарушено», — пишет 29 декабря «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

По предварительной информации, никто не пострадал.

«Для проведения ремонта на кровлях определены подрядные организации. Составляется сметная документация, уточняется перечень необходимых материалов», — сообщили в пресс-службе.

 


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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