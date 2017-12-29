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29.12.2017 00:04

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, выплаты будут получать родители первенцев, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родился 1 января 2018 года и позже, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года», — сказано в документе.

28 ноября Путин заявил о том, что в качестве дополнительной поддержки российских семей будут введены ежемесячные выплаты на рождение первенца. В среднем они составят по 10 523 рубля в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11 143 рублей. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в России существует единовременное пособие при рождении ребенка. В 2017 году оно составляло немногим более 16 тысяч рублей.


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Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
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27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
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