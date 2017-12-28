«Чернышевскую» вернули пассажирам

Станция красной ветки метрополитена Петербурга заработала в штатном режиме вечером 29 декабря. Ничего взрывоопасного не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе метро, проверка «Чернышевской» заняла меньше часа. Специалисты осмотрели бесхозный предмет, ограничивший работу станции, и признали его безопасным. С 23:19 вестибюль открыли для пассажиров.

Напомним, тревогу из-за оставленных в метро вещей сегодня поднимали еще на одиннадцати станциях, а также в переходе между «Сенной» и «Спасской». Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.