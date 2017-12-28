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28.12.2017 23:12

ФИС отстранила от соревнований всех российских лыжников, дисквалифицированных МОК

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) отстранила от соревнований под своей эгидой всех 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, сообщает пресс-служба ФИС. Решение о временном отстранении Никиты Крюкова, Натальи Матвеевой и Александра Бессмертных было принято 22 декабря.

Ранее 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Крюков, Матвеева и Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы. Позже FIS также не допустила лыжников до участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: Спорт-Экспресс


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