В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили российского посла

В Турции арестован Мустафа Тимур Озкан, организатор фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов.

Об этом сообщает газета Yeni Safak, пишет 28 декабря "Газета.ру".

Как сообщается, прокуратура Анкары обвинила мужчину в причастности к подготовке этого убийства.

Суд удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал организатора выставки.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

В июне 2017-го прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла Андрея Карлова.