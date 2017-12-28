«Чернышевская» закрыта на вход

Спуститься на красную ветку метро Петербурга временно невозможно вечером 28 декабря. Работу вестибюля заблокировал подозрительный предмет.

Как сообщили в пресс-службе метро, в 22:22 вестибюль «Чернышевской» закрыли на вход. Причиной сбоя стали бесхозные вещи, которые заметили сотрудники метро. В настоящее время степень их опасности выясняют специалисты.

Напомним, тревогу из-за оставленных в метро вещей сегодня поднимали еще на десяти станциях, а также в переходе между «Сенной» и «Спасской». Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.