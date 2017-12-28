Стратегический подводный ракетоносец "Тула" обновили в Северодвинске

На Северодвинском предприятии «Центр судоремонта «Звёздочка» завершен ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» (проект 667БДРМ). Об этом вечером 28 декабря сообщает Минобороны России.

Работы произведены в рамках реализации планов Главного командования ВМФ, предусматривающих поддержание на требуемом уровне технической готовности атомных подводных лодок 3-го поколения наряду со строительством атомных подводных лодок 4-го поколения.

Заводской ремонт РПКСН «Тула» на предприятии «Звездочка» был начат в 2015 году.

РПКСН «Тула» прошел заводские ходовые испытания и в ближайшее время прибудет в пункт постоянного базирования на Северный флот.