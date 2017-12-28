Министр финансов РФ: переговоры с Украиной о долге в $3 млрд не ведутся

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1» 28 декабря заявил о том, что переговоры с Украиной о долге в $3 млрд не ведутся.

«Скорее всего, наверное, судебные разбирательства продолжатся дальше. Если мы найдем и договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги, готовы рассматривать любые предложения. Поэтому в настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведется», — сказал Силуанов.

Россия предоставила Украине $3 млрд в долг путем выкупа ее еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже в конце 2013 года. Накануне Евромайдана. Киев обслуживал долг до конца 2015 года. После того, как переговоры о реструктуризации долга не принесли результата, Украина ввела мораторий на выплаты по нему, Москва была вынуждена обратиться в суд.

В конце марта Высокий суд Лондона обязал Украину погасить задолженность перед Россией, однако Киев подал апелляцию на это решение. Жалоба будет рассмотрена в январе 2018 года. В сентябре стало известно, что Украина компенсировала России часть судебных издержек по иску о долге по еврооблигациям в размере £1,16 млн ($1,56 млн по курсу на 21 сентября). Ранее Высокий суд Лондона обязал Киев компенсировать Москве часть судебных издержек на £2,8 млн, напоминает RNS.

30 октября замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил журналистам, что Россия и Украина обсуждают внесудебное урегулирование долга по еврооблигациям на $3 млрд при помощи международных посредников.