Еще
08:38 29.12.2017
Пришлите свою новость!
08:36
Мастер «Силовых машин» зарезал налогового инспектора
08:27
МРОТ повысили до прожиточного минимума
08:19
На Обуховской Обороны Audi изуродовал Mitsubishi
08:12
Сотовым операторам дали отсрочку на введение бесплатного национального роуминга
08:03
На Сахалине ураганный ветер повредил больше 50 домов
01:31
В Петербурге готовят спектакль об отношениях русских и украинцев
01:18
В «Манеже» проведут бесплатный музыкальный фестиваль
00:51
В Сиэтле маршрутка выехала на тротуар и врезалась в магазин
00:37
В США осудили двух хакеров из Румынии
00:30
Школу на Канонерском острове заменили детским садом
00:20
Все военные пуски США оказались под угрозой срыва
00:04
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первенца
28/12
Автовокзал "Северный" в Мурино погасили за долги
28/12
В Киеве подсчитали потери от российских торговых ограничений
28/12
«Чернышевскую» вернули пассажирам
28/12
В России вновь изымают некачественную АКДС-вакцину
28/12
ФИС отстранила от соревнований всех российских лыжников, дисквалифицированных МОК
28/12
Рэпер Гнойный посвятил новый клип Путину
28/12
В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили российского посла
28/12
Котельную дома Кирова на Каменноостровском приспособили под спорткомплекс
28/12
«Чернышевская» закрыта на вход
28/12
Стратегический подводный ракетоносец "Тула" обновили в Северодвинске
28/12
Министр финансов РФ: переговоры с Украиной о долге в $3 млрд не ведутся
28/12
США одобрили обмен пленными на Украине
28/12
Бомбу на «Спортивной» не нашли
28/12
Силосную башню на Тихорецком отдадут под детский центр
28/12
Яшина оштрафовали за организацию несанкционированной акции
28/12
Двумя генералами МВД из Петербурга стало меньше в двух столицах
28/12
Стрелок с фабрики «Меньшевик» арестован по обвинению в убийстве
28/12
«Спортивная» закрыта для пассажиров
28/12
На Дворцовой площади показывают световое шоу с таксой и театрами
28/12
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 декабря
28/12
Взрывчатку на «Проспекте Ветеранов» не нашли
28/12
Научно-промышленный центр на Благодатной отклонится от предельной высоты
28/12
Рогозин поспорил с «Роскосмосом» из-за неудачного запуска с «Восточного»
28/12
СМИ: С ангольским спутником установили связь
28/12
«Проспект Ветеранов» закрыт на проверку
28/12
ГАТИ: Дороги и крыши в Петербурге чистят хуже всего
28/12
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ в допуске к выборам
28/12
В Парголово согласовали строительство гостиницы на 1000 номеров
28/12
Инвестору отказали в застройке коттеджами 25 гектаров под Зеленогорском
28/12
В центре Петербурга «заминировали» кафе, бомбу не нашли
28/12
Обвиняемый в вооруженном нападении на школьный автобус в Петербурге арестован
28/12
«Спортивная» возобновила работу
28/12
На Сытнинской автомобилисты оккупировали кладбище первых строителей
28/12
Композитора Шаинского могут похоронить в России
28/12
СМИ: Под Екатеринбургом в жилом доме произошел взрыв газа
28/12
Глава «Аэрофлота» пообещал Путину перевозить болельщиков на ЧМ-2018 за 5 рублей
28/12
Вестибюль «Спортивной-1» закрыт для пассажиров
28/12
«Пушкинскую» признали безопасной для пассажиров
28/12
Албин: Банкротства «Питер-Констракшн» не избежать
28/12
Станция метро «Пушкинская» закрыта
28/12
Патологоанатому, убившему транссексуала, дали 11 лет колонии
28/12
МИД РФ: В России задержали норвежского шпиона
28/12
Полицейским с допуском к секретным сведениям объяснили, где отдыхать
28/12
Арестованный экс-замдиректора ФСИН не признал себя долларовым миллионером
28/12
Кампус СПбГУ построят на территории Петербурга
28/12
Правительство РФ: После целевого обучения придется отрабатывать три года
28/12
Произвольная планировка магазина могла стать причиной трещин в доме на Некрасова
28/12
В Петербурге аномальное дорожное движение: днем – 7 баллов
28/12
ЦИК грозит участникам президентских выборов непрезидентскими сроками
28/12
УФАС требует пустить ушедших перевозчиков обратно на автовокзал на Обводном
28/12
Взрывчатку на «Старой деревне» не нашли
28/12
Албин: Смольный направил в Минстрой поправки к 214-му закону о долевом строительстве
28/12
X5 Retail выдаст охранникам металлоискатели и начнет опечатывать сумки
28/12
В Колпино полыхает ангар
28/12
Археологи: шведы поспешно сбежали с Ладоги, побросав ценности
28/12
Навальный: Прокуратура требует заново разобраться с «зелёночным нападением»
28/12
В Москве задержан Илья Яшин
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
28.12.2017 22:19

Министр финансов РФ: переговоры с Украиной о долге в $3 млрд не ведутся

 

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1» 28 декабря заявил о том, что переговоры с Украиной о долге в $3 млрд не ведутся.

«Скорее всего, наверное, судебные разбирательства продолжатся дальше. Если мы найдем и договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги, готовы рассматривать любые предложения. Поэтому в настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведется», — сказал Силуанов.

Россия предоставила Украине $3 млрд в долг путем выкупа ее еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже в конце 2013 года. Накануне Евромайдана. Киев обслуживал долг до конца 2015 года. После того, как переговоры о реструктуризации долга не принесли результата, Украина ввела мораторий на выплаты по нему, Москва была вынуждена обратиться в суд.

В конце марта Высокий суд Лондона обязал Украину погасить задолженность перед Россией, однако Киев подал апелляцию на это решение. Жалоба будет рассмотрена в январе 2018 года. В сентябре стало известно, что Украина компенсировала России часть судебных издержек по иску о долге по еврооблигациям в размере £1,16 млн ($1,56 млн по курсу на 21 сентября). Ранее Высокий суд Лондона обязал Киев компенсировать Москве часть судебных издержек на £2,8 млн, напоминает RNS.

30 октября замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил журналистам, что Россия и Украина обсуждают внесудебное урегулирование долга по еврооблигациям на $3 млрд при помощи международных посредников.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:02

LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка

Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Master девелопмент
22.12.2017 17:46

Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19

Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
22.12.2017 12:20

«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил шестой купон по облигационному займу

21 декабря 2017 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 6-го купона
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Министр финансов РФ: переговоры с Украиной о долге в $3 млрд не ведутся
Минфин: Резервный фонд закончится к Новому году
Visa и MasterCard исключили из ассоциации, созданной под эгидой Центробанка
Греф о новом витке санкций: Холодная война покажется детской забавой
Ананьев обвинил сотрудников ЦБ в причастности к атакам на Промсвязьбанк
Задорнов: У правления пока нет четкой бизнес-модели для «Открытия»
В Израиле задумались над созданием криптошекеля
Дочь генерала МЧС Беляева отчиталась о своих 17 квартирах
Набиуллина: Россиянам лишь кажется, что цены растут
Мавроди предсказал падение биткоина до 900 долларов
Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Антон Розенберг: Правду знает только Дуров
Как Промсвязьбанк подвела стабильность
Российская периферия «битка» и «чефириума»
Как тратить деньги с выгодой?
Отдать монеты, но не все
Система зависла. Ждите
Клиентам «Энергокапитала» готовят конкурсную массу
Как исчезнет ВТБ24
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как изменилась жизнь супермаркетов после взрыва

Исполнитель взрыва в «Перекрестке» попал на видео

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:02
LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка
Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Master девелопмент
22.12.2017 17:46
Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19
Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
22.12.2017 12:20
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил шестой купон по облигационному займу
21 декабря 2017 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 6-го купона
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
21.12.2017 11:00
Компания Л1: первая очередь ЖК «Лондон Парк» сдана
20 декабря 2017 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 и 4 корпусов жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк».
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ГК "КВС"
19.12.2017 10:34
Квартиры в новостройках «КВС» в ипотеку с первым взносом 0%
До конца 2017 года квартиры в новостройках Группы компаний «КВС» можно купить без личных сбережений - в ипотеку с первым взносом 0%. В будущем году, с ужесточением требований к банкам, такой возможности может уже не быть
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2017 17:21
Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия
Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург
12.12.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» получил престижную премию за лучший социальный проект
7 декабря 2017 года состоялась ХI Ежегодная Церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance. Банк «Санкт-Петербург» получил премию в номинации «Лучший социальный проект». Этим проектом стала акция «БлагоДарю», проведенная банком накануне Нового 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.