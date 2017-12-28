США одобрили обмен пленными на Украине

Вашингтон одобряет обмен пленными в Донбассе между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте ведомства 28 декабря.

«Этот обмен представляет собой один из шагов к выполнению минских соглашений. Мы вновь призываем стороны к полному осуществлению минских договоренностей, в том числе настоящему обмену по принципу «всех на всех»; к полному прекращению огня; выводу тяжелого вооружения; безопасному и гарантированному доступу СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении, сообщает "Газета.ру".

Накануне Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики совершили самый большой обмен пленными с 2014 года. Украина намеревалась передать непризнанным республикам 306 человек, те в ответ освободить 74 пленных. Впоследствии украинская сторона сократила количество освобожденных.