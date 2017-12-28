Бомбу на «Спортивной» не нашли

Станция фиолетовой ветки петербургского метро заработала в обычном режиме вечером 28 декабря. Ничего опасного для пассажиров не нашли.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов на «Спортивной» не обнаружили. На осмотр бесхозного предмета ушло 50 минут. С 21:38 поездам разрешили останавливаться на станции, вестибюль полностью открыли для пассажиров.

Напомним, тревогу из-за оставленных в метро вещей сегодня поднимали еще на десяти станциях, а также в переходе между «Сенной» и «Спасской». Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.