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28.12.2017 21:54

Бомбу на «Спортивной» не нашли

Станция фиолетовой ветки петербургского метро заработала в обычном режиме вечером 28 декабря. Ничего опасного для пассажиров не нашли.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов на «Спортивной» не обнаружили. На осмотр бесхозного предмета ушло 50 минут. С 21:38 поездам разрешили останавливаться на станции, вестибюль полностью открыли для пассажиров.

Напомним, тревогу из-за оставленных в метро вещей сегодня поднимали еще на десяти станциях, а также в переходе между «Сенной» и «Спасской». Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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