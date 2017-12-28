Яшина оштрафовали за организацию несанкционированной акции
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал оппозиционера, главу совета депутатов Красносельского района столицы Илью Яшина на 30 тысяч рублей.
Как пишет 28 декабря «Медиазона», суд признал политика виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Отметим, 24 декабря политик собирался провести муниципальный праздник «День свободных выборов», однако полиция не позволила установить сцену. В результате в Лермонтовском сквере в Москве прошло собрание жителей (в форме встречи с депутатами). По сути, согласно решению суда, акцию признали в итоге незаконной.