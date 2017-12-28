Стрелок с фабрики «Меньшевик» арестован по обвинению в убийстве
Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на территории предприятия.
Как пишет РБК, 28 декабря суд арестовал Аверьянова на 2 месяца — до 27 февраля 2018-го. Ему предъявлено обвинение в убийстве. По данным следствия, между Аверьяновым и нынешним руководителем «Меньшевика» произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Обвиняемый убил охранника предприятия, а затем скрылся.
Сам Аверьянов в суде заявил, что не хотел никого убивать. Он уверяет, что на него надвигались вооруженные люди, и он начал стрелять в рамках самообороны: «Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки». Он добавил, что сожалеет о произошедшем.
Справка:
Утром 27 декабря бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов устроил перестрелку в здании фабрики. В результате погиб один человек — по предварительным данным, охранник. Сначала Аверьянов забаррикадировался в здании фабрики, которое было оцеплено полицией. Затем ему удалось скрыться. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Сам Аверьянов заявил, что борется с «бандой во главе с двумя прокурорами», которые «отобрали у него фабрику».