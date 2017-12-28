«Спортивная» закрыта для пассажиров

Поезда прекратили выгружать людей на станции фиолетовой ветки метро Петербурга вечером 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в 20.49 вестибюль «Спортивной» закрыли на вход и выход. Причиной сбоя стал подозрительный предмет, который заметили на платформе. Степень его опасности выясняют специалисты.

Напомним, тревогу из-за оставленных в метро вещей сегодня поднимали еще на девяти станциях, а также в переходе между «Сенной» и «Спасской». Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.