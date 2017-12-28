«Фонтанка» за 60 секунд — 28 декабря

После взрыва в «Перекрестке» в магазинах Петербурга крайними стали камеры хранения. Их повсеместно ломают под аплодисменты посетителей.

А Владимир Путин заявил, что взрыв был террористическим актом.

Эксклюзивно для читателей «Фонтанки» – видео с человеком, который оставил тот самый рюкзак в «Перекрестке» перед взрывом.

Неподвижность власти такая, что вызывает желание стукнуть снизу палкой, сказал классик Михаил Жванецкий. Мельчают диктаторы. В восьмидесятые Жванецкий хотел купить целый танк, а тут какая-то палка.

Непроходимое "Брусничное": объясняем, на что можно попасть, если попытаться перейти границу по-старинке.

А вот рассказ о том, как за два дня объехать пять городов Финляндии. Учитесь на наших ошибках.

«Фонтанка» сравнила средние зарплаты российских чиновников с зарплатами западных чиновников. Наконец-то мы догнали и перегнали Америку, ну и что, что спутники падают.

Известные кинокритики хвалят фильм «Движение вверх». А мы объясняем, что с этим фильмом не так. Спойлер: все не так.

А напоследок вот вам словарь главных терминов 2017 года. У вас еще есть пара дней, чтобы все выучить и хоть немножко прошагать в ногу со временем.