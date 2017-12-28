Взрывчатку на «Проспекте Ветеранов» не нашли

Больше часа ушло у специалистов на проверку подозрительных вещей, замеченных на конечной станции 1-й линии метро Петербурга 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов на «Проспекте Ветеранов» не обнаружили. Бесхозный предмет, который стал причиной закрытия станции, проверили за 60 минут. Все это время поезда дальше «Ленинского проспекта» не следовали.

Напомним, тревогу из-за оставленных в метро вещей 28 декабря поднимали еще на восьми станциях, а также в переходе между «Сенной» и «Спасской». Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.