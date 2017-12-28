Обидчик школьного водителя арестован за неверность

Обвиняемый в покушении на убийство водителя школьного автобуса Ализаде Мустафаев отправлен в СИЗО. Суд не поверил в провокацию и согласился со следствием, что Ализаде опасен.

Заботливый муж и отец двоих детей Мустафаев не смог убедить судью, что достоин домашнего ареста или залога. Не помогла ни явка с повинной, ни слова адвоката о провокации драки со стороны потерпевшего. Установив, что семья находится в Азербайджане, а сидевшая в салоне Ализаде женщина расстроила бы его супругу, судья Татьяна Михайлова оставила обвиняемого в камере.

Ализаде Мустафаев, 43-летний петербургский индивидуальный предприниматель, признался, что во время дорожного конфликта 25 декабря 2017 года на Октябрьской набережной несколько раз ударил ножом водителя автобуса, который вез на экскурсию 4 «А» класс школы № 1 из областного Кировска. Невский районный суд 28 декабря определял, где он проведет месяцы до суда: дома или в следственном изоляторе.

Мустафаев, на вид крепкий мужчина средних лет, во время заседания больше молчал, кратко отвечая на вопросы суда. Получивший гражданство России в 2009 году и постоянно проживающий в Петербурге, подсудимый воспользовался услугами переводчика с азербайджанского. Пояснил, что ранее не судим, имеет на иждивении жену и двоих детей, является индивидуальным предпринимателем. Образование среднее, точнее, семь классов.

Ализаде Мустафаев в суде Фото: Денис Коротков

Адвокат Мария Трапезникова попросила её подзащитного освободить под залог. Или отправить под домашний арест: «Конфликт спровоцирован потерпевшим. Он оскорблял, набрасывался». Подчеркнула, что Мустафаев, пусть и спустя сутки после инцидента, но всё же пришел с явкой с повинной, напомнила о жене и детях.

Пожалуй, зря напомнила. Судья Татьяна Михайлова, посмотрев в материалы дела, уточнила, что в автомобиле вместе с Мустафаевым находилась вовсе не жена, а некая другая женщина, с которой он сожительствует несколько месяцев в Петербурге. Жена и дети постоянно живут в Азербайджане.

Следствие напомнило о тяжести преступления, возможности скрыться или воздействовать на свидетелей. Прокурор поддержал, сообщив о законности и обоснованности. Тот факт, что протокол явки с повинной, как оказалось, отсутствует в материалах представленного в суд дела, никого не смутил, участники процесса удовлетворились объяснениями следователя, что явка с повинной «находится на регистрации в полиции». Вторые сутки.

Фото: Денис Коротков

Небольшая интрига было возникла, когда защита поинтересовалась о судьбе спутницы Мустафаева.

«Защита располагает данными, что она задержана. Просим сообщить, где она и в каком статусе», – поинтересовалась адвокат Трапезникова.

«Мы не можем что-либо пояснить. Тайна следствия», – был получен ответ, вполне удовлетворивший суд. Маленькая хитрость: Невский районный суд рассматривал арест по предъявленному обвинению в покушении на убийство, в этом деле только один обвиняемый, которому не вменяется совершение преступления в группе. Пресс-релиз ГСУ, в котором говорилось, что «в ночь на 28 декабря задержана его [Мустафаева] соучастница Зульфия Саидмуратова», процессуальным документом не является и в суде, конечно, не рассматривался.

После недолгого пребывания в совещательной комнате судья огласила своё решение: ходатайство следствия удовлетворить, Мустафаева содержать под стражей до 25 февраля 2018 года.

Денис Коротков,

«Фонтанка.ру»